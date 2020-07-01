В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб

Общество 1 июля 2020 19:47 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 558 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 346, скончались 7 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 18 112 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 10 061, скончались 220 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 831 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 682 теста. В целом проведено 488 852 теста.

В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб - Gallery Image
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн
Число жертв сильных ливней на юго-западе Китая возросло до 14
Число жертв сильных ливней на юго-западе Китая возросло до 14
В МВФ ожидают сокращения экономики Азии из-за пандемии коронавируса
В МВФ ожидают сокращения экономики Азии из-за пандемии коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане наладят экспорт стекловолоконных труб Бизнес 20:14
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 19:47
В Туркменистане растет спрос на продукцию турецкого автопрома Турция 19:42
Доходы SOFAZ от продажи нефти с АЧГ превысили прогнозируемый уровень Энергетика 19:04
Азербайджанское представительство УВКБ ООН изменило процедуру определения статуса беженца Политика 18:59
В Азербайджане ожидается засушливое лето - Институт географии НАНА Общество 18:51
С завтрашнего дня в Баку не будет полицейских постов Общество 18:51
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 2 июля Общество 18:43
Опубликованы финансовые отчеты ЗАО “AzerGold” по итогам прошедшего года Бизнес 18:42
В Азербайджане внедряется система TIR-EPD для упрощения транзитных грузоперевозок Транспорт 18:41
В Грузии упразднили последнюю зону строгого карантина Грузия 18:28
Прогресс в реализации «Шах Дениз-2» превысил 94% Энергетика 18:20
Габалинский центр по проблемам семьи, женщин и детей привлечет услуги по капремонту Тендеры 18:17
Минтруда Азербайджана: Лица с инвалидностью получили свыше 10 тысяч единиц реабилитационных средств Общество 18:11
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов Общество 18:05
SOCAR обнародовала объёмы инвестиций в «Южный газовый коридор» Энергетика 18:03
Минздрав Азербайджана о необходимых действиях при наличии симптомов СOVİD-19 Общество 17:50
Baktelecom полностью обеспечит Ичеришехер широкополосным интернетом ИКТ 17:49
Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные из-за взрыва в марте Экономика 17:48
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн Бизнес 17:45
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях Политика 17:43
Египет возобновил международное авиасообщение Европа 17:40
Фонд помощи ВС Азербайджана накопил свыше 110 миллионов манатов Политика 17:29
В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирус приезжающих из Швеции медиков Европа 17:26
«Туркменгаз» объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 17:23
В январе-мае Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 17:21
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами Политика 17:13
АО «Азерсу" назвало причины нехватки воды Общество 17:11
Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней Казахстан 17:05
Всемирный банк выделит Грузии дополнительно 45 млн. евро Грузия 17:03
Ахалский регион Туркменистана является лидером в сборе пшеницы Бизнес 16:59
Энвер Гасанов: Всю жизнь ездил верхом, ходил в горы и леса, а теперь от бездеятельности… Социум 16:58
Консорциум TAP о прогрессе в реализации итальянской части проекта Энергетика 16:54
Утверждено Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией Политика 16:40
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение Политика 16:39
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выдал льготные кредиты почти на 2,5 млрд манатов Финансы 16:35
Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Политика 16:31
Ирак выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь Политика 16:25
Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось Финансы 16:23
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана Политика 16:20
Число жертв сильных ливней на юго-западе Китая возросло до 14 Другие страны 16:18
Утверждено Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией Политика 16:17
Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов, обучающихся за рубежом Общество 16:14
Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию может быть построен с опережением графика Энергетика 16:09
В МВФ ожидают сокращения экономики Азии из-за пандемии коронавируса Другие страны 16:09
Путин предложил главам Ирана и Турции обсудить новые меры борьбы с террористами в Сирии Политика 16:08
Туркменистан и Великобритания подписали меморандум об экономическом сотрудничестве Туркменистан 16:07
В Баку выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки Бизнес 16:06
Эксперт о ситуации на автомобильном рынке Азербайджана Экономика 16:06
В Азербайджане предприниматели получат кредиты под гарантии государства Финансы 16:02
Испания и Португалия открыли границу спустя три с половиной месяца закрытия из-за пандемии Европа 15:59
Минобразования Азербайджана о переводе студентов из вуза в вуз Общество 15:59
АМИ Trend в ТОП-3 самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе (ФОТО) Общество 15:59
Инвестиции SOFAZ в недвижимость за рубежом выросли почти на четверть Энергетика 15:42
В Бельгии открылись кинотеатры и бассейны Европа 15:38
Управление образования г. Баку приостановило прием до 1 августа Общество 15:29
АН Азербайджана о влиянии непогоды на урожай овощей и фруктов Общество 15:29
Тенгизшевройл объявил о временной приостановке части работ из-за пандемии Казахстан 15:28
Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам Казахстан 15:24
Туркменистан и Норвегия намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество Бизнес 15:24
Союз кинематографистов Азербайджана выразил протест Каннскому кинофестивалю Социум 15:21
В Баку существенно увеличилась среднемесячная заработная плата Финансы 15:08
В Азербайджане соцвыплаты выдаются через все банкоматы и POS-терминалы без взимания процентов Экономика 15:05
Посол: Баку-Тбилиси-Карс является хорошей альтернативой многим другим маршрутам Транспорт 14:59
Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех Туркменистан 14:58
Инвесторов Tesla призывают сместить Маска из правления фирмы США 14:58
Нефть дорожает на 2,7% на данных о снижении её запасов в США Энергетика 14:56
В Азербайджане совершенствуется система международных автоперевозок Транспорт 14:54
Арзу Нагиев: Милли Меджлис достиг своих целей в период весенней сессии Политика 14:51
Победитель "Евровидения" на сцене Международного центра мугама (ФОТО) Культура 14:45
Не надо ждать запретов, мы сами обязаны осмысленно подойти к ситуации - Байрам Гаджизаде Социум 14:42
В клинике на севере Тегерана произошел взрыв Общество 14:37
Расширены льготы по кредитам для предпринимателей ряда сфер в агросекторе Азербайджана Финансы 14:31
Количество автозаправок SOCAR в Азербайджане составило 34 АЗС Энергетика 14:18
За ночь в Узбекистане выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 14:17
Безработица в Германии в июне обновила рекорд 2015 года Европа 14:12
Туркменистан сократил грузоперевозки в Турцию Турция 14:11
Асиф Вердиев: В реках Азербайджана наблюдается убыль воды Экономика 14:11
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 14:10
Натия Турнава опровергла сообщения об уходе авиакомпании Wizz Air с грузинского рынка Грузия 14:07
Россия и Туркменистан расширяют сотрудничество в области экспорта Бизнес 14:04
Закажи бизнес-карту от PASHA Bank онлайн! Экономика 13:57
Греция увеличила транзитные грузоперевозки через Турцию Турция 13:49
Приостановлена деятельность Мецаморской АЭС Армения 13:48
Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди Общество 13:44
Минкультуры: Счетная палата не проводит проверок в министерстве Общество 13:32
Экспорт автомобилей из Турции в США сократился Турция 13:30
SOFAZ увеличил продажу валюты на аукционах Экономика 13:26
Лейла Абдуллаева: В основе напряженности, противостояния и вражды в регионе стоит захватническая политика Армении Политика 13:19
Азербайджан выделил палестинским беженцам помощь в размере $300 тысяч Политика 13:18
Туркменистан расширяет спектр сотрудничества с другими странами СНГ Бизнес 13:01
Азербайджанский табак «Вирджиния» экспортируется в Россию и Украину Экономика 13:00
Радикальная оппозиция пошла против совести и народа - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:56
В январе-мае сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Конья Турция 12:53
Афет Гасанова: В последующие дни результаты введения жесткого карантина будут видны отчетливее Политика 12:50
В Баку незначительно подешевело вторичное жилье Бизнес 12:49
В Таиланде открылись бары, национальные парки и начались занятия в школах Другие страны 12:44
Сценарии развития Азербайджана после пандемии - состоится презентация совместного Доклада Экономика 12:27
В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания Финансы 12:24
Истребитель F-16 ВВС США упал на авиабазе в Южной Каролине США 12:22
Все новости