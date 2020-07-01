В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб (версия 2)
Первая версия в 19:47
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 558 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 346, скончались 7 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 18 112 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 10 061, скончались 220 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 831 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 682 теста. В целом проведено 488 852 теста.
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб (версия 2)
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана
Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию может быть построен с опережением графика
Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех
Лейла Абдуллаева: В основе напряженности, противостояния и вражды в регионе стоит захватническая политика Армении