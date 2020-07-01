В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 558 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 346, скончались 7 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 18 112 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 10 061, скончались 220 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 831 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 682 теста. В целом проведено 488 852 теста.