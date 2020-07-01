AZAL выполнит дополнительный специальный рейс в Стамбул (ВИДЕО)

Общество 1 июля 2020 21:04 (UTC+04:00)
AZAL выполнит дополнительный специальный рейс в Стамбул (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшую субботу, 4 июля, Национальный перевозчик Азербайджана выполнит еще один специальный рейс по маршруту Баку-Стамбул-Баку.

Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Полет по направлению Баку-Стамбул-Баку будет выполняться на самолете Airbus A320 в компоновке 168 пассажиров в эконом-классе.

Тарифы аналогичны ранее открытым для продажи специальным рейсам, которые запланированы до конца августа.

Студенты могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. Для этого после оформления брони на сайте необходимо отправить сканированную копию иммиграционного документа и паспорта в колцентр авиакомпании через форму обратной связи на сайте или посредством мессенджера WhatsApp.

Напомним, что согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Со списком лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться ниже:

- Лаборатория İnci. Адрес: проспект Бюльбюля, 40. Контактный номер: +994 51 229 49 80;

- Клинический лабораторный центр Referans. Адрес: ул. Мирзабалы Мамедзаде. Контактный номер: +994 70 653 00 33;

- Memorial Klinik. Адрес: проспект Гара Гараева, 38a. Контактный номер: +994 12 520 30 40.

Как сообщалось ранее, при вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi .

Пассажиры, возвращающиеся из других стран через Стамбул, могут предоставить справку о тестировании из лаборатории, сертифицированной министерством здравоохранения (или другим компетентным органом) этой страны, либо пройдя тестирование в одной из турецких клиник из списка, предоставленного выше.

Во всех случаях тест должен быть сдан не позднее, чем за 48 часов до вылета рейса.

В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться на самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, или мужской портфель, либо сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также запрещены в качестве ручной клади на борту.

Напомним, что на выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах, будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна.

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