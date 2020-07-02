Вилаят Эйвазов: Все еще происходят случаи нарушения особого карантинного режима (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 09:45)

БАКУ /Trend/ - Все еще происходят случаи нарушения особого карантинного режима.

Об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в ходе проверок выявляются лица, покидающие места проживания без соответствующего разрешения, пытающиеся незаконно пересечь посты полиции, нарушающие требования по использованию средств индивидуальной защиты, владельцы объектов, не соблюдающие правила, введенные для предприятий общественного питания, водители, пользующиеся транспортными средствами без особой надобности, и другие нарушения. Сотрудники полиции составляют протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, и нарушители привлекаются к ответственности:

«Люди в целом соблюдают правила, установленные для обычного и строгого карантинных режимов. Но подчеркиваю, что часть граждан допускает случаи халатности, безответственности, создающие условия для заражения их семей и окружающих».

Министр подчеркнул, что гражданам следует оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией: «Конечно, карантин - не самый эффективный метод борьбы, но лучшего метода защиты в мире еще не найдено. Штрафы также на самом деле являются эффективным инструментом, сдерживающим граждан от намерений нарушить правила. Главная работа полиции - не выписывание штрафов, и напомню, что большинству нарушителей в первый раз было сделано лишь предупреждение».

Эйвазов добавил, что порой в соцсетях встречается информация, создающая панику и вселяющая страх в людей: «Органы внутренних дел имеют современную технику, выявляющую такие случаи, которые в действительности являются фактом преступления, и по ним принимаются необходимые меры».

(Текст: Кямаля Сеидова)