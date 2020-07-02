В Азербайджане 2100 медработников привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей им. А.Алиева привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19 2100 медработников, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

Это специальные онлайн-тренинги для врачебного и среднего медперсонала. Они нацелены на информирование медработников, ведущих борьбу с коронавирусом и больше всего находящихся под угрозой заражения, о вирусе и путях защиты от него, антиэпидемических мерах.

На первоначальном этапе к тренингам привлечены 2100 работников врачебного и среднего медперсонала 79 поликлиник. Наряду с общими курсами, специально для младшего медперсонала проходят тренинги по правилам карантинного режима, применяемым в условиях пандемии, антиэпидемическим мерам, а также мерам биозащиты. В них приняли участие уже 800 медработников.

(Текст: Кямаля Сеидова)