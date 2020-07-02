В Азербайджане 2100 медработников привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19 (ФОТО) (версия 2)

Общество 2 июля 2020 10:29 (UTC+04:00)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:10)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей им. А.Алиева привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19 2100 медработников, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

Это специальные онлайн-тренинги для врачебного и среднего медперсонала. Они нацелены на информирование медработников, ведущих борьбу с коронавирусом и больше всего находящихся под угрозой заражения, о вирусе и путях защиты от него, антиэпидемических мерах.

На первоначальном этапе к тренингам привлечены 2100 работников врачебного и среднего медперсонала 79 поликлиник. Наряду с общими курсами, специально для младшего медперсонала проходят тренинги по правилам карантинного режима, применяемым в условиях пандемии, антиэпидемическим мерам, а также мерам биозащиты. В них приняли участие уже 800 медработников.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВС Армении более 50 раз нарушили режим прекращения огня
ВС Армении более 50 раз нарушили режим прекращения огня
Понятия &quot;народ Нагорного Карабаха&quot; нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана (версия 2)
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана (версия 2)
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Loading Bars
Лента новостей
Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд США 10:46
В “Виртуальной школе” для учащихся будут организованы кружки по интересам Общество 10:45
ГЭЦ Азербайджана провел в режиме онлайн очередной бесплатный пробный экзамен Общество 10:31
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры Казахстан 10:27
Эмиль Кадыров ищет смелых и талантливых для участия в международном шоу "Во весь голос" Культура 10:18
В Азербайджане продолжается создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО) Спорт 10:14
SOCAR: Модернизация Бакинского НПЗ завершена почти на 50% Энергетика 10:10
В Азербайджане 2100 медработников привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19 (ФОТО) Общество 10:10
Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн США 10:01
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Энергетика 09:58
50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме Другие страны 09:57
Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров Финансы 09:55
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 09:54
Индийская Spark Minda намерена организовать производство автокомплектующих в ряде регионов Узбекистана Узбекистан 09:47
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам на август Казахстан 09:46
Вилаят Эйвазов: Все еще происходят случаи нарушения особого карантинного режима Общество 09:45
В Иране откроются 20 крупных проектов по электроэнергетике Экономика 09:41
USAID начинает в Грузии образовательную программу стоимостью $7 млн Грузия 09:35
ВС Армении более 50 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:34
ООН: В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, включая Азербайджан, уменьшается число ранних браков (ФОТО) Общество 09:32
Банковское кредитование в столице и регионах Азербайджана увеличилось Финансы 09:21
Снизились объемы выдачи ипотечных кредитов банками Азербайджана Финансы 09:18
В Азербайджане более 13 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:09
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня азербайджанской полиции (ФОТО) Политика 09:05
Испанские компании изучают проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии Энергетика 08:50
В Турции произошел пожар на заводе Турция 08:36
Помпео заявил, что США стремятся не допустить конкуренции со стороны Китая США 08:03
В Шамахе произошло землетрясение Происшествия 07:42
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1509 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
Свыше 20 человек стали жертвами нападения на реабилитационный центр в Мексике Другие страны 07:21
ВВС США хотят отказаться от 17 бомбардировщиков B-1, нескольких RQ-4 и С-130 США 07:09
Франция откроет границу с 15 странами, рекомендованными ЕС, включая Грузию Грузия 06:41
При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека США 06:20
Зариф: мир будет достигнут в Сирии Иран 05:55
Почти 164 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 05:28
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса В мире 04:32
В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом Россия 03:19
Аравийская коалиция наносит массированные удары в Йемене Арабские страны 03:00
"Милан" благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом Спорт 02:38
Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря Другие страны 02:05
ЦИК подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ Россия 01:39
Трамп предрек крах биржи в случае победы Байдена на выборах США 01:18
Создан способный уничтожить коронавирус робот В мире 01:02
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию Турция 00:43
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником (ФОТО) Политика 00:06
Смертность из-за коронавируса в США может на четверть превышать официальные данные США 00:03
МИД Турции: Никто не вправе говорить о суверенных права Турции методом диктовки Турция 1 июля 23:55
В Эфиопии более 80 человек погибли в столкновениях после убийства известного певца Другие страны 1 июля 23:22
В Баку задержали заражённого коронавирусом человека (ВИДЕО) Общество 1 июля 23:12
В России завершилось голосование по конституции Россия 1 июля 22:50
В Азербайджане планируется разработка синтетических и полусинтетических масел различной модификации Бизнес 1 июля 22:44
В Азербайджане увеличится производство детского текстиля Бизнес 1 июля 22:24
В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом В мире 1 июля 22:14
Производитель мясо -молочной продукции в Азербайджане о планах расширения ассортимента в текущем году Бизнес 1 июля 22:01
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 175 тысяч Турция 1 июля 22:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 1 июля 21:45
Вахтад - Единство профессионализма и таланта Общество 1 июля 21:37
Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа Политика 1 июля 21:30
В Азербайджане часть платежей за Хадж уже возвращена Общество 1 июля 21:20
AZAL выполнит дополнительный специальный рейс в Стамбул (ВИДЕО) Общество 1 июля 21:04
Оперативный штаб Азербайджана обсудил ситуацию в регионах вне карантинной зоны (ФОТО) Общество 1 июля 20:59
В Азербайджане снизился объем продаж железобетонных конструкций Бизнес 1 июля 20:48
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) Интервью 1 июля 20:45
Эльмар Мамедъяров: Быстрое распространение коронавируса - серьезная проблема для всего человечества Политика 1 июля 20:43
Бакинская текстильная фабрика увеличила производство корпоративной одежды Бизнес 1 июля 20:29
Смелостью и пулями не победить нашего врага – актер и телеведущий Олег Амирбеков Социум 1 июля 20:23
В Азербайджане наладят экспорт стекловолоконных труб Бизнес 1 июля 20:14
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 1 июля 19:47
В Туркменистане растет спрос на продукцию турецкого автопрома Турция 1 июля 19:42
Доходы SOFAZ от продажи нефти с АЧГ превысили прогнозируемый уровень Энергетика 1 июля 19:04
Азербайджанское представительство УВКБ ООН изменило процедуру определения статуса беженца Политика 1 июля 18:59
В Азербайджане ожидается засушливое лето - Институт географии НАНА Общество 1 июля 18:51
С завтрашнего дня в Баку не будет полицейских постов Общество 1 июля 18:51
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 2 июля Общество 1 июля 18:43
Опубликованы финансовые отчеты ЗАО “AzerGold” по итогам прошедшего года Бизнес 1 июля 18:42
В Азербайджане внедряется система TIR-EPD для упрощения транзитных грузоперевозок Транспорт 1 июля 18:41
В Грузии упразднили последнюю зону строгого карантина Грузия 1 июля 18:28
Прогресс в реализации «Шах Дениз-2» превысил 94% Энергетика 1 июля 18:20
Габалинский центр по проблемам семьи, женщин и детей привлечет услуги по капремонту Тендеры 1 июля 18:17
Минтруда Азербайджана: Лица с инвалидностью получили свыше 10 тысяч единиц реабилитационных средств Общество 1 июля 18:11
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов Общество 1 июля 18:05
SOCAR обнародовала объёмы инвестиций в «Южный газовый коридор» Энергетика 1 июля 18:03
Минздрав Азербайджана о необходимых действиях при наличии симптомов СOVİD-19 Общество 1 июля 17:50
Baktelecom полностью обеспечит Ичеришехер широкополосным интернетом ИКТ 1 июля 17:49
Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные из-за взрыва в марте Экономика 1 июля 17:48
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн Бизнес 1 июля 17:45
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях Политика 1 июля 17:43
Египет возобновил международное авиасообщение Европа 1 июля 17:40
Фонд помощи ВС Азербайджана накопил свыше 110 миллионов манатов Политика 1 июля 17:29
В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирус приезжающих из Швеции медиков Европа 1 июля 17:26
«Туркменгаз» объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 1 июля 17:23
В январе-мае Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 1 июля 17:21
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами Политика 1 июля 17:13
АО «Азерсу" назвало причины нехватки воды Общество 1 июля 17:11
Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней Казахстан 1 июля 17:05
Всемирный банк выделит Грузии дополнительно 45 млн. евро Грузия 1 июля 17:03
Ахалский регион Туркменистана является лидером в сборе пшеницы Бизнес 1 июля 16:59
Энвер Гасанов: Всю жизнь ездил верхом, ходил в горы и леса, а теперь от бездеятельности… Социум 1 июля 16:58
Консорциум TAP о прогрессе в реализации итальянской части проекта Энергетика 1 июля 16:54
Утверждено Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией Политика 1 июля 16:40
Все новости