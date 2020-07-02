В “Виртуальной школе” для учащихся будут организованы кружки по интересам

Общество 2 июля 2020 10:45 (UTC+04:00)
В “Виртуальной школе” для учащихся будут организованы кружки по интересам

БАКУ /Trend/ - С 6 июля в "Виртуальной школе" начинается проведение кружков по интересам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
С начала года из Израиля через порты Турции перевезено более 6 млн тонн грузов
С начала года из Израиля через порты Турции перевезено более 6 млн тонн грузов
Более 200 россиян вылетели из Израиля вывозным рейсом в Москву
Более 200 россиян вылетели из Израиля вывозным рейсом в Москву
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
Loading Bars
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть первого июля повысились Энергетика 11:32
Радикальная оппозиция продолжает удивлять своей безграмотностью - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:32
Большинство вкладов в регионах Азербайджана приходится на нацвалюту Финансы 11:26
В Швеции комиссия даст оценку стратегии страны по борьбе с COVID-19 Европа 11:20
Посол: SOCAR активно поддерживает газификацию новых проектов Грузии Энергетика 11:19
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 11:14
В Армении за сутки зарегистрировано 593 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:02
Началось строительство участка автомагистрали от Астары до границы Ирана Экономика 10:51
Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд США 10:46
В “Виртуальной школе” для учащихся будут организованы кружки по интересам Общество 10:45
ГЭЦ Азербайджана провел в режиме онлайн очередной бесплатный пробный экзамен Общество 10:31
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры Казахстан 10:27
Эмиль Кадыров ищет смелых и талантливых для участия в международном шоу "Во весь голос" Культура 10:18
В Азербайджане продолжается создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО) Спорт 10:14
SOCAR: Модернизация Бакинского НПЗ завершена почти на 50% Энергетика 10:10
В Азербайджане 2100 медработников привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19 (ФОТО) Общество 10:10
Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн США 10:01
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Энергетика 09:58
50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме Другие страны 09:57
Курс маната понизился по отношению к валютам основных торговых партнеров Финансы 09:55
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 09:54
Индийская Spark Minda намерена организовать производство автокомплектующих в ряде регионов Узбекистана Узбекистан 09:47
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам на август Казахстан 09:46
Вилаят Эйвазов: Все еще происходят случаи нарушения особого карантинного режима Общество 09:45
В Иране откроются 20 крупных проектов по электроэнергетике Экономика 09:41
USAID начинает в Грузии образовательную программу стоимостью $7 млн Грузия 09:35
ВС Армении более 50 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:34
ООН: В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, включая Азербайджан, уменьшается число ранних браков (ФОТО) Общество 09:32
Банковское кредитование в столице и регионах Азербайджана увеличилось Финансы 09:21
Снизились объемы выдачи ипотечных кредитов банками Азербайджана Финансы 09:18
В Азербайджане более 13 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:09
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня азербайджанской полиции (ФОТО) Политика 09:05
Испанские компании изучают проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии Энергетика 08:50
В Турции произошел пожар на заводе Турция 08:36
Помпео заявил, что США стремятся не допустить конкуренции со стороны Китая США 08:03
В Шамахе произошло землетрясение Происшествия 07:42
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1509 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
Свыше 20 человек стали жертвами нападения на реабилитационный центр в Мексике Другие страны 07:21
ВВС США хотят отказаться от 17 бомбардировщиков B-1, нескольких RQ-4 и С-130 США 07:09
Франция откроет границу с 15 странами, рекомендованными ЕС, включая Грузию Грузия 06:41
При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека США 06:20
Зариф: мир будет достигнут в Сирии Иран 05:55
Почти 164 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 05:28
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса В мире 04:32
В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом Россия 03:19
Аравийская коалиция наносит массированные удары в Йемене Арабские страны 03:00
"Милан" благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом Спорт 02:38
Парламентские выборы в Венесуэле пройдут 6 декабря Другие страны 02:05
ЦИК подведет итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ Россия 01:39
Трамп предрек крах биржи в случае победы Байдена на выборах США 01:18
Создан способный уничтожить коронавирус робот В мире 01:02
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию Турция 00:43
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником (ФОТО) Политика 00:06
Смертность из-за коронавируса в США может на четверть превышать официальные данные США 00:03
МИД Турции: Никто не вправе говорить о суверенных права Турции методом диктовки Турция 1 июля 23:55
В Эфиопии более 80 человек погибли в столкновениях после убийства известного певца Другие страны 1 июля 23:22
В Баку задержали заражённого коронавирусом человека (ВИДЕО) Общество 1 июля 23:12
В России завершилось голосование по конституции Россия 1 июля 22:50
В Азербайджане планируется разработка синтетических и полусинтетических масел различной модификации Бизнес 1 июля 22:44
В Азербайджане увеличится производство детского текстиля Бизнес 1 июля 22:24
В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом В мире 1 июля 22:14
Производитель мясо -молочной продукции в Азербайджане о планах расширения ассортимента в текущем году Бизнес 1 июля 22:01
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 175 тысяч Турция 1 июля 22:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 1 июля 21:45
Вахтад - Единство профессионализма и таланта Общество 1 июля 21:37
Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа Политика 1 июля 21:30
В Азербайджане часть платежей за Хадж уже возвращена Общество 1 июля 21:20
AZAL выполнит дополнительный специальный рейс в Стамбул (ВИДЕО) Общество 1 июля 21:04
Оперативный штаб Азербайджана обсудил ситуацию в регионах вне карантинной зоны (ФОТО) Общество 1 июля 20:59
В Азербайджане снизился объем продаж железобетонных конструкций Бизнес 1 июля 20:48
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО) Интервью 1 июля 20:45
Эльмар Мамедъяров: Быстрое распространение коронавируса - серьезная проблема для всего человечества Политика 1 июля 20:43
Бакинская текстильная фабрика увеличила производство корпоративной одежды Бизнес 1 июля 20:29
Смелостью и пулями не победить нашего врага – актер и телеведущий Олег Амирбеков Социум 1 июля 20:23
В Азербайджане наладят экспорт стекловолоконных труб Бизнес 1 июля 20:14
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 1 июля 19:47
В Туркменистане растет спрос на продукцию турецкого автопрома Турция 1 июля 19:42
Доходы SOFAZ от продажи нефти с АЧГ превысили прогнозируемый уровень Энергетика 1 июля 19:04
Азербайджанское представительство УВКБ ООН изменило процедуру определения статуса беженца Политика 1 июля 18:59
В Азербайджане ожидается засушливое лето - Институт географии НАНА Общество 1 июля 18:51
С завтрашнего дня в Баку не будет полицейских постов Общество 1 июля 18:51
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на 2 июля Общество 1 июля 18:43
Опубликованы финансовые отчеты ЗАО “AzerGold” по итогам прошедшего года Бизнес 1 июля 18:42
В Азербайджане внедряется система TIR-EPD для упрощения транзитных грузоперевозок Транспорт 1 июля 18:41
В Грузии упразднили последнюю зону строгого карантина Грузия 1 июля 18:28
Прогресс в реализации «Шах Дениз-2» превысил 94% Энергетика 1 июля 18:20
Габалинский центр по проблемам семьи, женщин и детей привлечет услуги по капремонту Тендеры 1 июля 18:17
Минтруда Азербайджана: Лица с инвалидностью получили свыше 10 тысяч единиц реабилитационных средств Общество 1 июля 18:11
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов Общество 1 июля 18:05
SOCAR обнародовала объёмы инвестиций в «Южный газовый коридор» Энергетика 1 июля 18:03
Минздрав Азербайджана о необходимых действиях при наличии симптомов СOVİD-19 Общество 1 июля 17:50
Baktelecom полностью обеспечит Ичеришехер широкополосным интернетом ИКТ 1 июля 17:49
Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные из-за взрыва в марте Экономика 1 июля 17:48
В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн Бизнес 1 июля 17:45
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях Политика 1 июля 17:43
Египет возобновил международное авиасообщение Европа 1 июля 17:40
Фонд помощи ВС Азербайджана накопил свыше 110 миллионов манатов Политика 1 июля 17:29
В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирус приезжающих из Швеции медиков Европа 1 июля 17:26
«Туркменгаз» объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 1 июля 17:23
В январе-мае Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 1 июля 17:21
Все новости