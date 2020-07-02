В “Виртуальной школе” для учащихся будут организованы кружки по интересам (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:45)

БАКУ /Trend/ - С 6 июля в "Виртуальной школе" начинается проведение кружков по интересам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Это будут кружки «Художественное декламирование», «Шахматы», «Народные музыкальные инструменты», «Танцы», «Вязание», «Умелые руки».

Подробная информация о занятиях в кружках, которые ежедневно будут начинаться в 15:00, каждую неделю будет размещаться в ученических группах «Виртуальной школы». Перейдя по линку, учащиеся как азербайджанского, так и русского секторов, не регистрируясь, смогут участвовать в занятиях. Видеозаписи занятий также будут размещены на канале "Виртуальной школы" "Microsoft Stream".

Отметим, что наряду с кружками, в период летних каникул в «Виртуальной школе» предусмотрено продолжение игр по учебной версии игры "Minecraft", курсов по языкам программирования и т.д. Также в ближайшее время на этой платформе планируется начать онлайн-соревнования по развитию математического мышления.

(Текст: Кямаля Сеидова)