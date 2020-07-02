Минобразования Азербайджана о старых учебниках
БАКУ /Trend/ - Школьные библиотеки вправе изымать из своего фонда старые и непригодные для использования учебники в порядке, установленном законодательством, сказали в четверг в министерстве образования в ответ на запрос Trend.
Согласно положению закона "О библиотечном деле, после сдачи учащимися старых учебников осуществляется процесс их изъятия (списания) из школьного библиотечного фонда. Затем они передаются соответствующим организациям, занимающимся заготовкой вторичного сырья.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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