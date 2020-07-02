Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!

Второго июля, в День работников полиции Азербайджана AccessBank запускает новую кредитную кампанию. В рамках кампании «Кредит наличными» сотрудники полиции могут получить кредит наличными до 20 000 манатов по процентной ставке от 19% сроком до 36 месяцев. Кампания продлится до конца июля 2020 года.

Для дополнительной информации: https://accessbank.az/ru/our-bank/news/detail.php?id=15714

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.