Минздрав Азербайджана: Больным COVİD-19 не отправляют SMS - разрешения, их выход из дома - правонарушение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Больным COVİD-19 не отправляются SMS-разрешения, их выход из дома - правонарушение.

Об этом в четверг сказал в четверг Trend член Рабочей группы министерства Набиль Сеидов.

Во избежание выхода из дома больных коронавирусом применяется новый метод.

По его словам, если будет подтверждено заражение гражданина COVİD-19, то об этом сразу сообщается на портал icaze-e.gov.az : «Информация об этом лице незамедлительно берется порталом под контроль. Таким образом, обратившись на портал за разрешением, он его не получит. Более того, у больного COVİD-19 берется подписка о том, что за время лечения этот человек не будет выходить из дома. Если такое происходит, то в отношении этого лица принимаются меры согласно законодательству, он привлекается к ответственности. Выходя из дома, он может заразить других людей. По этой причине ему запрещено выходить».

Сеидов добавил, что сейчас не так много больных, лечащихся дома: «Надеюсь, что их число не увеличится. Это бессимптомные больные или лица, легко переносящие болезнь. Они находятся под контролем территориальных поликлиник, их лечению уделяется особое внимание. Поэтому им запрещено выходить из дома. Зараженный COVİD-19 человек должен понимать, что выходя из дома, он способствует большему распространению вируса. Правоохранительные органы тоже принимают меры в связи с этим. Выход таких больных из дома – правонарушение, и нарушение прав других граждан».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )