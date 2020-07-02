ГЭЦ Азербайджана провел очередные выпускные экзамены (версия 2)
(добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:50)
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для 9-х классов, приемные экзамены в колледжи и экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
С завтрашнего дня начнется обработка вопросников и экзаменационных протоколов.
Ответы будут объявлены в ближайшие пять дней.
Согласно требованиям в условиях пандемии, входить в здания, где проводились экзамены, разрешалось лишь в медицинских масках.
Экзамены прошли в 11 городах и районах страны.
По предварительной информации, на экзаменах не было зафиксировано нарушений.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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