В Азербайджане выявлено 572 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 364, скончались 8 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 572 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 364, скончались 8 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 18 684 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 10 425, скончались 228 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 031 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 976, в целом - 495 828 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )