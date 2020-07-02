В Азербайджане выявлено 572 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 364, скончались 8 человек - Оперативный штаб (версия 2)
Первая версия в 18:43
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 572 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 364, скончались 8 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 18 684 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 10 425, скончались 228 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 031 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 976, в целом - 495 828 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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