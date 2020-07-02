В Азербайджане продлен особый карантинный режим (версия 3)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 19:57)

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму в стране возможных последствий пандемии продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

Об этом сообщили Trend в четверг в Оперативном штабе при Кабмине.

Сообщается, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гёйгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города, так и районы, центрами которых они являются.

С 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года пассажирские перевозки в бакинском метро будут приостановлены.

В городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, работа всего общественного транспорта будет приостановлена по выходным в следующие дни:

4 июля - с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля - с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля - с 00:00 до 06:00 20 июля.

В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса запрещается собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.

До 06:00 20 июля в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гёйгёле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах, где ужесточен особый карантинный режим, не допускается деятельность в следующих областях работы и услуг:

- эксплуатация крупных торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек;

- обслуживание клиентов в предприятиях общественного питания на местах;

- деятельность музеев и выставочных залов;

- деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание клиента на дому или в другом месте);

- деятельность образовательных учреждений (кроме онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

В городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, лицам разрешается покидать свое место жительства и нахождения в следующих случаях:

- в связи с неотложной медицинской необходимостью и получением лечения по любому графику (посредством SMS-разрешения и мобильного приложения «E-Təbib»);

- в связи с необходимостью закупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, для использования общественных услуг, банковских, почтовых и других услуг, предоставляемых в областях работы и услуг, разрешенных к продолжению деятельности, а также для проведения времени на открытом воздухе (посредством SMS-разрешения и мобильного приложения «E-Təbib»);

- в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника (колл-центр "102").

Гражданин может покинуть место жительства и нахождения только после получения положительного ответа на свой запрос. Не требуется отправлять SMS-сообщение, чтобы покинуть место жительства и нахождения в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Также граждане могут покидать свое место жительства и нахождения без отправки SMS-сообщения при вызове в суд или правоохранительные органы. В этом случае они должны предъявить повестку в суд или в правоохранительные органы по запросу полиции.

Сотрудники уполномоченных органов и подразделений могут заниматься рабочей деятельностью в соответствии с правилами, установленными постановлением Кабинета министров Азербайджана №208 от 19 июня 2020 года (посредством служебных удостоверений или портала "icaze.e-gov.az").

Перемещение лиц, имеющих билет на соответствующий рейс на международные и внутригосударственные рейсы, по месту их проживания или пребывания, допускается на основании их билетов, а прибытие лиц, въезжающих в страну до их места жительства или пребывания - на основании соответствующего штампа в их паспорте. При передвижении этих лиц, согласно предусмотренным выше правилам, обязательно наличие у них документов, удостоверяющих личность.

Физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность за нарушение правил применения ограничений передвижения, установленных соответствующим решением Кабинета министров в соответствии с законодательством Азербайджана.

Министерство внутренних дел Азербайджана осуществляет контроль за соблюдением правил применения ограничений передвижения, установленных данным решением.

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, Оперативный штаб вновь призывает всех соблюдать медицинские и профилактические меры, правила личной гигиены, а также превентивные меры для защиты себя и своих близких от вируса. В этот период необходимо выходить из дома только в случае неотложной необходимости, минимизируя контакты с другими людьми в общественных местах.