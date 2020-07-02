В Азербайджане запретили собираться группами более 5 человек - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На всей территории Азербайджанской республики запрещается собираться группами более пяти человек. Об этом в четверг сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабмине.

Для предотвращения распространения коронавируса и сведения к минимуму его возможных последствий в Азербайджане продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

Сообщается, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Ленкорань, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

В рамках мер по снижению динамики распространения вируса запрещено собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.