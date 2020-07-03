Завтра на главных улицах и проспектах Баку будет проведена дезинфекция (вторая 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:08)

БАКУ /Trend/ - Завтра на главных улицах и проспектах Баку будет проведена дезинфекция специальными химическими растворами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

Будут продезинфицированы центральные, основные улицы, проспекты, а также дороги в поселках.

"Учитывая токсичность специальных дезинфицирующих средств, просим граждан не покидать завтра свои дома без крайней необходимости", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)