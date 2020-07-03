В регионах Азербайджана с действием ОМС уже проведено свыше 1200 дорогостоящих операций (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:48)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 23 территориях, где введено обязательное медицинское страхование (ОМС), до настоящего времени уже проведены 1205 дорогостоящих операций, оказаны 5 452 520 медицинских услуг, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно информации, были проведены 686 операций в сфере кардиологии (в том числе 35 - детям), 278 – офтальмологических, 87 – в сфере нейрохирургии, 78 – урологических и 47 – в сфере травматологии.

С 1 января 2020 год ОМС применяется в Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Мингячевире, Евлахе и Агдаше.

За 6 месяцев этого года в медучреждения в этих регионах обратились 1 040 093 человека, были оказаны 5 452 520 медицинских услуг. Больше всего обращений граждан за медуслугами было зарегистрировано в Мингячевире (289 198), Евлахе (153 050), Загатале (137 906), Хачмазе (133 270) и Шеки (123 253).

Больше всего медуслуг оказали центральные больницы Мингячевира (1 274 694), (413 111), Евлаха (379 846), Губы (322 440) и Шеки (304 595).

Большинство обращений было связано с медобследованием (61 398). Граждане больше всего обращались по поводу острой инфекции верхних дыхательных путей неуточненной (43 222), эссенциальной (первичной) гипертензии (40 149), инсулинонезависимого сахарного диабета (32 448), наблюдения за ходом нормальной беременности (22 060), общего медосмотра и медобследования лиц с уже поставленным диагнозом и лиц, не имеющих жалоб (21 269).

(Текст: Кямаля Сеидова)