Минобороны: Ряд подразделений азербайджанской армии привлечен к контролю за соблюдением карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Для контроля за соблюдением особого карантинного режима, применяемого на территории страны в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине, к патрульной службе привлечены некоторые подразделения азербайджанской армии.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

«Военнослужащие принимают участие в несении службы для контроля за соблюдением требований особого карантинного режима на ряде территорий», - сказали в минобороны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)