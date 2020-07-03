Минобороны: Ряд подразделений азербайджанской армии привлечен к контролю за соблюдением карантинного режима
БАКУ /Trend/ - Для контроля за соблюдением особого карантинного режима, применяемого на территории страны в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине, к патрульной службе привлечены некоторые подразделения азербайджанской армии.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.
«Военнослужащие принимают участие в несении службы для контроля за соблюдением требований особого карантинного режима на ряде территорий», - сказали в минобороны.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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