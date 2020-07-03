БАКУ /Trend/ - При получении посредством программы "E-TƏBİB" результатов тестов на COVİD-19 возникают проблемы. Ответы тестов либо не приходят, либо поступает информация о том, что гражданин не проходил тестирование.

Руководитель проекта E-TƏBİB Фуад Нифталиев подтвердил эту информацию Trend.

По его словам, в настоящее время идет работа над устранением проблемы: «Но эта проблема, не зависящая от "E-TƏBİB", просто лаборатории, которые делают анализы, не успевают вовремя отправлять их результаты. Поэтому результаты не загружаются в базу "E-TƏBİB" и граждане получают неправильные ответы. Лабораториям поручено, чтобы они сразу загружали в базу результаты положительных тестов. В данный момент позитивные тесты загружаются в базу. У тех граждан, которые не получили ответ, или которые получили ответ о том, что они не прошли тест, скорее всего, результаты негативные. Опоздания по загрузке в базу негативных результатов пока есть, но мы стараемся быстро устранить эту проблему».

Нифталиев также добавил, что лица, которые не получили ответы тестов, пока, до решения проблемы, могут связаться с теми лабораториями, где сдавали анализ.

(Текст: Кямаля Сеидова.)