В Азербайджане будут повторно проведены онлайн-собеседования для учителей (версия 2)

Общество 3 июля 2020 15:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане будут повторно проведены онлайн-собеседования для учителей (версия 2)

(Первая версия в 14:31)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для учителей будут повторно проведены онлайн-собеседования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Онлайн-собеседования будут проведены на следующей неделе для 90 кандидатов, не подтвердивших свое участие в онлайн-собеседованиях 4-20 мая для заключения бессрочных трудовых договоров.

Решение об организации онлайн-собеседований связяно с продлением карантинного режима в стране.

С 6 июля на личных страницах кандидатов этой категории будет размещена информация о подтверждении участия в собеседовании.

Кандидаты должны будут ввести свой адрес электронной почты, и до 23:59 часов 8 июля подтвердить свое участие в собеседовании. Неподтверждение это будет воспринято как отказ от участия в собеседовании, и их учебная нагрузка в заведении, где они работали по срочному трудовому договору в прошлом учебном году, будет объявлена вакантной во время очередного конкурса по приему на работу учителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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