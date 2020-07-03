Заповедник "Хыналыг" включен в список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг" при Государственном агентстве туризма внесен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство Азербайджана по туризму.

С целью включения заповедника в предварительный список кандидатов Центр управления заповедниками Государственного агентства по туризму представил соответствующие документы в Комитет всемирного наследия.

В документе, представленном в организацию при посредничестве Национального комитета ЮНЕСКО по Азербайджану и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, отражена оценка заповедника «Хыналыг» по критериям, выдвинутым Комитетом Всемирного наследия, а также обоснование включения заповедника в Список Всемирного наследия.

Центр управления заповедниками также планирует через год начать процесс номинации заповедника на звание кандидата в Список Всемирного наследия.

Также Центр управления заповедниками через год планирует начать процесс номинирования кандидатуры заповедника в Список Всемирного наследия.

(Текст: Кямаля Сеидова.)