Рамин Байрамлы: Если бы мы не ввели карантинный режим, случаев заражения могло быть больше

БАКУ /Trend/ - Если бы мы не ввели карантинный режим, случаев заражения могло быть больше.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председательTƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.