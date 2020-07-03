Отмечены случаи злоупотреблений системой разрешений - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В некоторых случаях, руководители отдельных предприятий получают разрешения для своих работников на передвижение по всей территории страны, а они, злоупотребляя этим, выезжают в другие города и регионы.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.