Выходящие из дома инфицированные лица несут уголовную ответственность - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Выходящие из дома инфицированные лица несут уголовную ответственность.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, уже было несколько таких случаев: Если лицо, подписавшее подписку о невыходе из дома, не выполняет возложенную на него обязанность, то должен быть привлечен к уголовной ответственности. Если у этого лица состояние обострилось, он должен позвонить в службу "103". Если человек знает, что есть вероятность заражения от него, он должен оставаться дома, и сообщить об этом соответствующим структурам".

(Автор: Асиф Мехман: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)