В случае скученности пассажиров будут задействованы дополнительные автобусы - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - До пандемии метро перевозило ежедневно 600 тысяч человек, а в настоящее время - около 170 тысяч пассажиров.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, поскольку метро закрыто, по маршруту метро восстановлено движение экспресс-автобусов, и в случае плотности пассажиропотока на линию будут выпущены дополнительные автобусы. С другой стороны, будет проводиться регулярный мониторинг и контролироваться плотность пассажиров в автобусах.



"В этом вопросе люди также должны быть бдительными, и ждать следующего автобуса, во избежания избыточной скученности", - добавил Мовсумов