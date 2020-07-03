В случае скученности пассажиров будут задействованы дополнительные автобусы - Шахмар Мовсумов
БАКУ /Trend/ - До пандемии метро перевозило ежедневно 600 тысяч человек, а в настоящее время - около 170 тысяч пассажиров.
Об этом заявил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, поскольку метро закрыто, по маршруту метро восстановлено движение экспресс-автобусов, и в случае плотности пассажиропотока на линию будут выпущены дополнительные автобусы. С другой стороны, будет проводиться регулярный мониторинг и контролироваться плотность пассажиров в автобусах.
"В этом вопросе люди также должны быть бдительными, и ждать следующего автобуса, во избежания избыточной скученности", - добавил Мовсумов
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