Шахмар Мовсумов: Мы столкнулись с той же проблемой, что и весь мир (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы столкнулись с той же проблемой, что и весь мир.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, с первых же дней были приняты необходимые меры и даны соответствующие указания для предотвращения распространения пандемии.

«В экономической сфере, в соответствии с указом Президента Азербайджана было создано четыре Рабочие группы, составлен план мероприятий, направленных на развитие макроэкономической, социальной сферы и на их устойчивость.

Мовсумов напомнил, что число инфицирований остается на высоком уровне: «Для решения этой проблемы нам всем необходимо мобилизоваться, и, совместно участвуя в этой борьбе, мы можем победить вирус. Соблюдая социальную дистанцию, надевая маски и придерживаясь гигиенических правил мы можем победить коронавирус».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)