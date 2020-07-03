В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 395, скончались 7 человек - Оперативный штаб (версия 2)
(Первая версия в 17:25)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 395, скончались 7 человек.
Об этом сообщили на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает в пятницу Trend.
Отметим, что в стране всего заразились 19 267, вылечились 10 820 человек, скончались 235, в больницах особого режима продолжается лечение 8 212 человек.
В целом в стране проведено 502 965 тестов, а за последние сутки - 7 137.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 395, скончались 7 человек - Оперативный штаб
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