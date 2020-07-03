Рамин Байрамлы: Если бы мы не ввели карантинный режим, случаев заражения могло быть больше (версия 2)

(Первая версия в 17:32)

БАКУ /Trend/ - Если бы мы не ввели карантинный режим, случаев заражения могло быть больше.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председательTƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

Байрамлы добавил, что введением карантинного режима ситуацию удалось стабилизировать: "Необходимо изменить тенденцию числа заражений, исправить негативную динамику. Число выздоровевших 15-21 июня было в два раза меньше числа зараженных. С первой недели карантина число выздоровевших стало расти".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)