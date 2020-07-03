Кабмин Азербайджана утвердил решение о продлении карантинного режима (версия 2)

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БАКУ/Trend - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил решение о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, сообщает в пятницу Trend.

Согласно документу, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом здоровье» и постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 28 февраля 2020 года № 73-1 «Правила принятия карантинно-организационных, профилактических и других необходимых мер при возникновении или угрозе распространения инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний» Кабинет Министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 19 июня 2020 года № 208 «О дополнительных мерах, связанных с ужесточением особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района»:

1.1. В названии и в пункте 6.1 слова "и Абшеронского района" заменить словами "Мингячевир, Геранбой, Гейгель и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязанского, Шекинского, Хачмазского районов», а слова «5 июля» словами «20 июля»;

1.2. В части 1 слова «и Абшеронского района» заменить словами «Мингячевир, Геранбой, Гейгель и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязанского, Шекинского, Хачмазского районов», а слова «5 июля» словами «20 июля»;

1.3. добавить пункт 1.1-1 следующего содержания:

“1.1-1. Запрещается сосредоточение в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах лиц (за исключением близких родственников, т. е. родителей, бабушек и дедушек, детей и братьев и сестер) группами более 5 человек.”;

1.4. В пункте 1.10 слова «и использование мобильного приложения “E-Tabib”» убрать и после слов «колл-центр,» добавить слова «в связи с трудностями, возникающими в связи с использованием мобильного приложения “E-Tabib” в колл-центр 8113».

2. Установить, что в связи с ужесточением особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ленкорани, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Геранбой, Гейгеля и городов Абшерон, Барда, Самух, Сиязань, Шеки, Хачмазского района:

2.1. с 00:00 4 июля 2020 года по 06:00 6 июля 2020 года 00:00, с 00:00 11 июля 2020 года по 06:00 13 июля 2020 года, с 00:00 18 июля 2020 года по 06:00 20 июля 2020 года работа общественного транспорта приостанавливается

2.2. С 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года в Бакинском метрополитене прекращается пассажирская деятельность.