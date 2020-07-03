В Азербайджане число летальных случаев от коронавируса меньше 2% (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число летальных случаев от коронавируса составляет менее двух процентов.

По его словам, сегодня в стране выявлено 583 новых факта заражения COVID-19, 7 человек погибли. До сих пор от этого вируса умерло 235 человек, 10820 человек вылечилось.

В настоящее время к искусственному дыхательному аппарату подключены 59 человек.

Байрамлы отметил, что в настоящее время в стране 8212 человек являются активными больными.

(Текст: Кямаля Сеидова, Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)