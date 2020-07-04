Прекращены пассажироперевозки в Бакинском метрополитене до 20-го июля

Общество 4 июля 2020 00:18 (UTC+04:00)
Прекращены пассажироперевозки в Бакинском метрополитене до 20-го июля

БАКУ /Trend/ - С 00:00 четвертого июля до 06:00 20 июля в Бакинском метрополитене прекращены пассажироперевозки.

Как сообщает Trend, в городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, весь общественный транспорт будет остановлен по выходным в следующие дни:

4 июля с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля с 00:00 до 06:00 20 июля.

В рамках мероприятий по снижению динамики распространения вируса запрещено собираться группами более 5 человек в общественных местах по всей стране, в том числе на улицах и бульварах.

Отметим, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкаран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

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