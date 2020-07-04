В Баку проводятся дезинфекционные работы
БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть Баку проводит дезинфекционные работы в столице, сообщает в субботу Trend.
По словам завотделом городского хозяйства ИВ Баку Аяза Гусейнова, к работам привлечены около двух тысяч человек, 40 единиц муниципальной, и 20 единиц техники МВД.
Сегодня планируется продезинфицировать более 450 улиц и проспектов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов).
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