БАКУ /Trend/ - В Баку вновь установлены полицейские посты, которые будут функционировать по субботам и воскресеньям, сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

По его словам, на территориях, где объявлен ужесточенный карантин, усилен контроль соблюдения правил карантина участниками дорожного движения.

"В случае необходимости эти посты могут функционировать и в рабочие дни, либо могут быть перенесены. Отмечу, что эти посты могут быть заменены маршрутными постами, то есть, это зависит от ситуации", - сказал Алиев.

По его словам, в связи с этим на улицах и территориях строго проверяются участники движения.

«Напомню, что к территориям, объявленным карантинными зонами, отнесены еще восемь городов и регионов. С сегодняшнего дня приостановлена и работа метро. Также на три недели по субботам и воскресеньям ограничивается работа общественного транспорта. На некоторых территориях уже установлены карантинные посты. Несмотря на то, что на многих территориях посты были убраны, в некоторых местах они уже функционируют. К проверкам наряду с сотрудниками МВД подключены и военнослужащие, участие которых усилит контроль над маршрутами. Поэтому просьба к участникам движения, чтобы без разрешений и острой необходимости не выходили из дома. В противном случае они будут привлечены к ответственности согласно требованиям законодательства», - сказал начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Кямран Алиев

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)