В Баку вновь установлены полицейские посты (версия 2)
Первая версия в 10:00
БАКУ /Trend/ - В Баку вновь установлены полицейские посты, которые будут функционировать по субботам и воскресеньям, сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.
По его словам, на территориях, где объявлен ужесточенный карантин, усилен контроль движения транспорта.
«В случае необходимости эти посты могут функционировать и в рабочие дни, либо могут быть перенесены. Отмечу, что эти посты могут быть заменены маршрутными постами, то есть, это зависит от ситуации», - сказал Алиев.
По его словам, в связи с этим на улицах и территориях строго проверяются участники движения.
Лента новостей
В Азербайджане к административной ответственности привлечены около 2,5 тыс. участников дорожного движения
Владельцы автомобилей могут привлекаться к ответственности за их использование в нерабочее время - Кямран Алиев
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина
При получении SMS-разрешения нужно отправить серию и номер автомобиля для его использования - Ульви Мехтиев