В Баку вновь установлены полицейские посты (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку вновь установлены полицейские посты, которые будут функционировать по субботам и воскресеньям, сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

По его словам, на территориях, где объявлен ужесточенный карантин, усилен контроль движения транспорта.

«В случае необходимости эти посты могут функционировать и в рабочие дни, либо могут быть перенесены. Отмечу, что эти посты могут быть заменены маршрутными постами, то есть, это зависит от ситуации», - сказал Алиев.

По его словам, в связи с этим на улицах и территориях строго проверяются участники движения.