Объявлены результаты выпускных экзаменов, состоявшихся 2-3 июля в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускных экзаменов, проведенных 2 и 3 июля 2020 года на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Участники экзаменов могут войти на сайт ГЭЦ, ввести номер работы и номер удостоверения личности (или FIN-код) и узнать результаты своих экзаменов, ознакомиться с графическим изображением карточки ответов, правильными ответами задач закрытого типа, а также критериями оценки для каждой задачи открытого типа. Участники экзамена могут узнать рабочие номера здесь.

Участники также могут узнать результаты экзамена, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на 7727.

В сентябре для учащихся, не принявших участие в выпускных экзаменах и не подавших документы в средние специальные учебные заведения, вновь будут организованы выпускные экзамены. Эти люди будут повторно оценены и им будет выдан аттестат.