Выявлены лица, приехавшие в нарушение правил карантина отдыхать в Исмаиллы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Исмаиллинского районного управления полиции провели очередной рейд по выявлению лиц, приехавших на отдых в нарушение правил карантина из Баку и из других районов, где также объявлен режим карантина. Об этом сообщили Trend из местной региональной группы пресс-службы МВД.

Во время рейда сотрудниками ГИБДД были остановлены автомобили, проведены проверки водителей и пассажиров с помощью планшетов. Были выявлены приехавшие отдыхать граждане без разрешения или с разрешениями выданных по работе. В отношение нарушителей были составлены протоколы согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

В ближайшие дни меры в этом направлении будут продолжены.