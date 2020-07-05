Выявлены лица, приехавшие в нарушение правил карантина отдыхать в Исмаиллы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сотрудники Исмаиллинского районного управления полиции провели очередной рейд по выявлению лиц, приехавших на отдых в нарушение правил карантина из Баку и из других районов, где также объявлен режим карантина. Об этом сообщили Trend из местной региональной группы пресс-службы МВД.
Во время рейда сотрудниками ГИБДД были остановлены автомобили, проведены проверки водителей и пассажиров с помощью планшетов. Были выявлены приехавшие отдыхать граждане без разрешения или с разрешениями выданных по работе. В отношение нарушителей были составлены протоколы согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.
В ближайшие дни меры в этом направлении будут продолжены.
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