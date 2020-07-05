В Азербайджане выявлено 523 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 451, скончались 9 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 523 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 451, скончались 9 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 20 324 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 11 742, скончались 250 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 332 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6722, в целом - 516 533 тестов.