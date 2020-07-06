С сегодняшнего дня поступившие в магистратуру должны пройти регистрацию

БАКУ /Trend/ - 8 324 из 11 380 бакалавров, принявших участие в отборе специализации, были приняты в магистратуру.

Как сообщает Trend, лица, принятые в магистратуру высших учебных заведений, должны с сегодняшнего дня до 15 июля (исключая субботу и воскресенье) пройти регистрацию, подав требуемые документы в высшее учебное заведение, в которое они поступили.

Бакалавры, которые не подадут документы и не пройдут регистрацию в течение указанного периода, будут исключены из списка принятых.

Из принятых 3 069 человек получили право обучения на основе государственного заказа, 5255 - на платной основе. 5229 из них - выпускники высших учебных заведений текущего года, а 3095 - выпускники прошлых лет.

Время дополнительного размещения на свободные вакантные плановые места будет объявлено.