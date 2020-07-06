В воскресенье в Азербайджане были арестованы 4, оштрафованы 2 294 человека

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в административном порядке за нарушение особого карантинного режима были арестованы четверо, оштрафованы 2 294 человека, из них 548 – за неиспользование медицинских масок, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

Пятого июня в республике был выявлен факт работы 11 объектов общепита, один из владельцев этих объектов был арестован в административном порядке, 10 человек были оштрафованы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)