Завершились онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы

БАКУ /Trend/ - Завершились онлайн-собеседования, организованные Управлением образования по городу Баку для приема в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы, по секторам с преподаванием на иностранном языке, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.

Дети обратившихся граждан участвовали в собеседовании согласно дате, указанной в уведомлении, отправленном в "личный кабинет".

Родители детей, не прошедших собеседование, могут обращаться для их приема в азербайджанский сектор.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)