Завершились онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы
БАКУ /Trend/ - Завершились онлайн-собеседования, организованные Управлением образования по городу Баку для приема в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы, по секторам с преподаванием на иностранном языке, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.
Дети обратившихся граждан участвовали в собеседовании согласно дате, указанной в уведомлении, отправленном в "личный кабинет".
Родители детей, не прошедших собеседование, могут обращаться для их приема в азербайджанский сектор.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО) (версия 2)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО)
Лента новостей
Завершились онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО)
Минобороны Азербайджана: Нанесение удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь!
Фирудин Шушинский – борец с армянскими псевдоисториками. За его голову была назначена цена в 6 млн.дол. (ФОТО)
Из-за таких, как Арлем Дезир, деятельность ОБСЕ стала инструментом политических заказов отдельных стран
Президент Туркменистана утвердил стратегию выставочно-форумной деятельности на 2020-2025 годы и план её реализации