ГЭЦ Азербайджана: Лица, желающие учиться за рубежом, получат аттестаты без выпускных экзаменов (версия 2)

(Первая версия в 12:41)

БАКУ /Trend/ - В виде исключения, выпускникам по ступени общего образования, желающим продолжить обучение в зарубежных вузах, аттестаты будут выдаваться без участия в выпускных экзаменах, говорится в совместном сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) и министерства образования, сообщает в понедельник Trend.

Как говорится в информации, в связи с продлением ужесточенного карантина до 20 июля в ряде регионов страны итоговая аттестация (выпускные экзамены) учащихся по общеобразовательной ступени были отложены

Отмечается, что, начиная с сегодняшнего дня обратившиеся в связи с поступлением в зарубежные вузы выпускники могут получить аттестаты в учебных заведениях, в которых они обучались.

В случае, если выпускники желают указания оценок выпускных экзаменов в аттестатах, они могут принять участие в экзаменах, проведение которых планируется в сентябре.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)