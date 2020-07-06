Телеканал ARB: Состояние заразившихся коронавирусом сотрудников нормальное

БАКУ /Trend/ - Состояние заразившихся коронавирусом сотрудников телеканала ARB нормальное.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы "ARB Media Qrup" Озал Ибрагимли.

По его словам, они продолжают лечение: "Чувствуют они себя хорошо, серьезных проблем с их здоровьем нет".

Ибрагимли отметил, что самочувствие заместителя главного редактора канала "ARB-24" Айнур Насировой тоже нормальное: "Думаю, они скоро вернутся к нормальному образу жизни и работе".

(Текст: Кямаля Сеидова.)