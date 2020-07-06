В Yeni Klinika прошли стационарное лечение 1200 коронавирусных больных

БАКУ /Trend/ - В медучреждении Yeni Klinika, введенном в эксплуатацию в марте этого года, на сегодня стационарное лечение прошли 1200 коронавирусных больных.

Об этом в интервью Real TV сказал директор клиники Парвиз Аббасов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, большинство из них уже выписаны.

Аббасов добавил, что сейчас в клинике продолжается лечение около 350 коронавирусных больных.

Говоря об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), директор клиники сказал, что количество таких аппаратов должно соответствовать числу коек в реанимационном отделении: "Другое дело - процесс обеспечения кислородом. Это можно делать и аппаратом ИВЛ, и другими аналогичными приборами, и без приборов. Наше учреждение полностью обеспечено аппаратами ИВЛ. У каждой койки есть такой аппарат в совершенно рабочем состоянии. Второй немаловажный вопрос - наличие кислородных "точек", которые также имеются у каждой койки".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)