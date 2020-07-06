В Азербайджане выявлено 513 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 440, скончались 8 человек - Оперативный штаб (версия 2)

(Первая версия в 17:38)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 513 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 440, скончались 8 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлено 20 837 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 182, скончались 258 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 397 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 240, в целом – 522 773 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)