В Азербайджане выявлено 513 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 440, скончались 8 человек - Оперативный штаб (версия 2)
(Первая версия в 17:38)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 513 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 440, скончались 8 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в стране выявлено 20 837 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 182, скончались 258 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 397 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 240, в целом – 522 773 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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