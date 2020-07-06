Тестирование на COVİD-19 может быть доступно не только в столице Азербайджана - Набиль Сеидов (версия 2)

(Первая версия в 14:41)

БАКУ /Trend/ - Проводится оценка необходимости создания пунктов COVİD-19 в городах и регионах Азербайджана вдобавок к столичным.

Об этом в понедельник сказал Trend Набиль Сеидов - член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с COVİD-19.

Напомнив, что пока пункты COVİD-19 функционируют только в Баку, Сеидов отметил, что готов план по привлечению к процессу обследования и лечения коронавируса поликлиник и других городов и районов.

«Просто это зависит от эпидемиологической ситуации. В Сумгайыте и других административных территориях в этом пока необходимости нет. Учитывая увеличившуюся нагрузку на Службу «103» планируется привлечь к этой работе поликлиники. Первоначально процесс начался с Баку, потому что здесь больше всего случаев инфицирования и большинство больных в легкой форме и бессимптомных больных тоже здесь. Именно Скорая помощь Баку загружена больше всего. В Баку наблюдается серьезное сокращение коечного фонда. В других регионах загруженность и уменьшение коечного фонда не настолько велики, но это ожидаемо».

Сеидов добавил, что поэтому к работе поэтапно планируется подключить поликлиники. Весь медперсонал поликлиник уже прошел тренинги для готовности к этому процессу, работа продолжается, и во все регионы уже отправлены инструкции.

Напомним, что на основе поликлиник в Баку и прилегающих территорий создано 39 пунктов COVİD.

По словам главы Аппарата Минздрава Надира Зейналова, информация о лицах, почувствовавших у себя признаки COVİD, будет отправлена в эти пункты: «После этого бригада из медперсонала поликлиники прибудет домой к больному, и возьмет анализы. До получения результата теста он будет инструктироваться. Если тест окажется положительным, то начнется его лечение под наблюдением участкового врача. Если в самочувствии будут серьезные изменения, то после сообщения об этом соответствующим структурам больной будет доставлен в одну из "пандемических" больниц».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)