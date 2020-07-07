Экс-председатель "Zaminbank” обвиняется в присвоении 16 млн манатов (версия 2)

(Первая версия в 14:37)

БАКУ /Trend/ - Экс-председатель Наблюдательного совета ОАО "Zaminbank” Надир Исмайлов обвиняется в присвоении более 16 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было проведено расследование по факту присвоения чужого имущества в результате злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами ОАО "Zaminbank".

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что бывший председатель Наблюдательного совета ликвидированного ОАО «Zaminbank» Надир Исмайлов, в период работы в банке использовал различные коррупционные схемы, и с помощью других должностных лиц банка им были присвоены кредитные средства банка в размере более 16 миллиона манатов, выделенные для юридических и физических лиц.

Следствие также установило, что Исмайлов, умышленно использовав фиктивные документы, присвоил 145 тысяч манатов, принадлежащие директору Бакинского филиала банка Ширинову Эльшану Низами оглу, нанеся ему ущерб в крупном размере.

Надиру Исмайлову было предъявлено обвинение по ст. 308.2. (злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия), 179.3.2. (присвоение в крупном размере), 178.3.2. (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 320.2. (использование заведомо поддельных документов) Уголовного кодекса АР. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

В целях обеспечения возмещения причиненного государству и гражданам ущерба в результате указанных незаконных действий продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия по выявлению имущества, принадлежащего Надиру Исмайлову, а также по определению круга других лиц, причастных к совершению преступления.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня в Главном управлении по борьбе с коррупцией, в связи с незаконными действиями должностных лиц ОАО «Zaminbank», в результате расследования 7 уголовных дел в отношении 11 человек в общей сложности было обеспечено возмещение ущерба потерпевшим в размере более 18 миллионов манатов. Эти уголовные дела в разное время были направлены в суды для рассмотрения, и на основании приговоров судов обвиняемые были приговорены к различным наказаниям.