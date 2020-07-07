Названы регионы с наибольшим числом заражений коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована новая статистика заражений COVID-19 в Азербайджане по районам и городам.

Как передает Trend, самый высокий процент инфицирования отмечен в Баку - 55,1 %.

В Абшероне заражение составило 16,3%, 8,4% - в Гянджа-Газахском районе, 7,5% - Аране, 5,8% - Ленкеране, 1,6% - Губа-Хачмазе, 1,4% - Шеки-Загатале, 1,2% - Верхнем Карабахе, 1,2% - Нагорном Ширване. В этот раз в Нахчыванской Автономной Республике случаев заражения не выявлено.

Инфицирование коронавирусом среди приехавших в страну из-за границы составляет 1,3%.

Среди районов Баку самый высокий процент заражения зарегистрирован в Бинагадинском районе - 12,8%. Далее следуют Ясамальский район 12,4%, Хатаинский район - 11,9%, Сабунчинский район - 11,8%, Насиминский район - 10,4%, Наримановский район - 8,8%, Сураханский район - 8,7%, Низаминский район - 8,2%, Гарадагский район - 5,7%, Сабаильский район - 4,7%, Хазарский район - 4,2%, Пираллахинский район - 0,3%.

Что касается территориального распределения активных случаев, то этот показатель составляет 57% в Баку, 15% в Сумгаите, 6% в Абшероне, 3% в Гяндже, 2% в Джалилабаде, 1% в Лянкяране, Масаллы и Евлахе и 14% в других регионах.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане инфицировано 20 837 человек. Из них 12 182 человека выздоровели и 258 умерли. Число активных случаев с коронавирусом составляет 8 397. Всего было проведено 522 773 тестов.