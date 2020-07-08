В Азербайджане к административной ответственности привлечены 1 874 участника движения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки к административной ответственности привлечены 1 874 участника движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 7 июля по 00.00 часов 8 июля 1 629 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, 242 человека за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах - по ст. 211.2, три человека за повторное нарушение этих требований в течение года - по ст. 211.3.

В целом, к административной ответственности были привлечены 1 874 участника движения.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 110 транспортных средств, в том числе 35 в направлении районов, 75 – в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах, возвращены 190 транспортных средств, в том числе, 55 в направлении районов, 135 – в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия, возвращено 200 транспортных средств, в том числе, 140 в направлении районов, 60 – в направлении столицы. Всего возвращено 500 транспортных средств без соответствующего разрешения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)