У Бахрама Багирзаде мышечная слабость, но он пытается активно двигаться

БАКУ /Trend/ - В состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде сохраняется положительная динамика, сказал сегодня Trend заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияр Мусаев.

По словам врача, сознание Бахрама Багирзаде ясное, и хотя у него мышечная слабость, он уже пытается делать активные движения.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)